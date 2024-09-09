Özgür Özel'den Narin Güran açıklaması! Özel heyet bölgeye gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Narin Güran açıklaması! Özel heyet bölgeye gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşışan Narin Güran'la ilgili parti içinde özel bir heyet oluşturulduğunu açıkladı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Parti içinde özel bir heyet oluşturulduğunu belirten Özel, "Bölgeye hareket ediyorlar. Çok yakından takip edeceğiz adli süreci. Beline kadar suyun içinde 20 gündür Narin'imizi arayanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Dün duyduğumuz feodal ve hukuk devletine sığmayacak açıklamaları tehlikeli buluyoruz. Bölgeye gidiyoruz ve adalet yerini bulana kadar Narin'in ve Narin için gözyaşı akıtan herkesin yanındayız" dedi.

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