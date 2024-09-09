Özgür Özel'den Narin Güran açıklaması! Özel heyet bölgeye gidiyor

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Parti içinde özel bir heyet oluşturulduğunu belirten Özel, "Bölgeye hareket ediyorlar. Çok yakından takip edeceğiz adli süreci. Beline kadar suyun içinde 20 gündür Narin'imizi arayanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Dün duyduğumuz feodal ve hukuk devletine sığmayacak açıklamaları tehlikeli buluyoruz. Bölgeye gidiyoruz ve adalet yerini bulana kadar Narin'in ve Narin için gözyaşı akıtan herkesin yanındayız" dedi.