Özgür Özel'den net kayyum tepkisi: Karar çıkarsa tanımam

Kaynak: Halk TV
Özgür Özel'den net kayyum tepkisi: Karar çıkarsa tanımam

CHP lideri Özel, "CHP’ye yönelik mutlak butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam. Bana emanet edilen bayrağı ne yere atarım ne de elimden düşürürüm" dedi.

Soruşturmalar kapsamında çok sayıda CHP yöneticisi ve belediye başkanı tutuklandı. Gündeme sık sık gelen partiye kayyum atanacağı iddiası ise sıcaklığını koruyor.

İddialara yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum ve butlan kararını tanımayacağını belirtti.

"BİNAYI TERK ETMEYİZ"

Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan CHP lideri Özel, "Tanımam kararı. Butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam. Nasıl İBB'ye kayyum kararı çıktı, aslında kayyum niyeti çıktı, biz tanımadık bunu ve gittik iradeye sahip çıktık" dedi.

Pratik olarak ise ne yapacaklarını açıklayan Özel, "Parti kendi hiyerarşisini kırmadan yönetilmeye devam eder. Hukuki süreci bir şekilde atlatır ve tamamlarız. Binayı terk etmeme, CHP Genel Merkezi'nden ayrılmama gibi" ifadelerini kullandı.

"CENAZESİNİ NEN YIKADIM"

Türkiye'yi ölümü ile yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze sürecinde yaşananlara dair Özgür Özel, "Cenazesini nen yıkadım. Kefenlendikten sonra da aileyi tek tek aldım işte. Hocalarla birlikte ben yıkadım" dedi.

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