Özgür Özel’den net mesaj: Asla baş eğmeyeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki polis ablukası devam ederken Özgür Özel’den yeni açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Özel, “Bu süren fırtınaya karşı asla baş eğmeyeceğiz” dedi.

Özgür Özel’in CHP Örgüt Temsilcileri Meclisiéndeki açıklamalarından satır başları şöyle:

"CHP bir program partisidir. Değişimin, yeniliğin partisidir. CHP ülkemizde ve dünyamızda yaşanan gelişmeleri takip eden yeniyi eyleme döken bir partidir. Şimdi de yeni bir dönemdeyiz. Son 23 yılında ağır bir tahribat yaşayan Cumhuriyetin sorunlarını tartışan bir çalışma yürütüyoruz.

Bu ülkede ileride yıllarca Cumhurbaşkanlığı yapmış biri olarak anılmak varken, cuntacı olarak ders kitaplarına gireceksin. Ne yaparsanız yapın çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Yenileceksiniz. Kararlılığımız, haklılığımız, güler yüzümüze, anaların gözyaşlarına, çocukların kahkahalarına yenileceksiniz.

Biz işgalin ortasında vazgeçmeyip Cumhuriyet kuran cesaretli insanların partisiyiz. Bu süren fırtınaya karşı asla baş eğmeyeceğiz. Buradan İstanbul İl Başkanlığı'ndaki arkadaşlarıma, tüm üyelerimize sesleniyorum. Bekle kar altında kalan buğday tanesi, yeniden yeşereceksin. Biz haklıyız, ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, biz kazanacağız!"

"İLERİDE DERS KİTAPLARINA DARBECİ OLARAK GEÇECEKSİN"

“Geleceğin iktidar partisine, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapan bir süreç başlatılmıştır. 19 Mart bunun somutlaştığı gündür. 173 gündür Türkiye'nin geleceğine yapılan darbe sürmektedir, biz de buna karşı direnmekteyiz. Bu yüzden partimize saldırıyorlar. İl Başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. Erdoğan'a sesleniyorum: Kendi çıkarın için milleti ateşe atıyorsun, değer mi? İleride ders kitaplarına darbeci olarak geçeceksin. Cunta başkanı olmaya değer mi? Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Haklılığımıza, cesaretimize, kararlılığımıza, çocukların umutlarına ve kahkahalarına yenileceksiniz. Gün gelecek, bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız, sizi savunan kimse kalmayacak."