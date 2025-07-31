Özgür Özel, adaylık konusunda bir kez daha net konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Özel, CHP'li belediye ve yöneticilere yönelik sürdürülen "yolsuzluk" operasyonları için konuştu.

Operasyonlara yönelik Özel, "Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'lisi AKP'lisi olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylık konusuna da değinen Özel, "İmamoğlu'nun adaylaşamadığı durumda aday olmayacağım. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Kendinle ilgili hesaba kitaba düşünce, duyguların ve hırsların, aklın önüne geçmesinden endişe ederim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA KONUŞTU

Özgür Özel, SZC TV'de Özlem Gürses'in sunduğu 'Para Politika' programının konuğu oldu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir adam var, İhsan Aktaş her yerde aynı yalanı atıyor. Bizim arkadaşlarımız her fırsatta bu işleri kendileri yapıp istihdam yaratmak istiyor. AKP modeli taşeron çalışıyor. AKP'nin getirdiği sistem bunları zorluyor.

Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş.

Bir Cumhurbaşkanlığı aday ofisi var. aday içeride ama oradan da kampanyasına hazırlanıyor içeride de çalışıyor. Burayı koordine etmek için partiden, gruptan ve İBB tarafından biri görevlendirildi.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

İmamoğlu'nun adaylaşamadığı durumda aday olmayacağım. İmamoğlu aday olamazsa doğru adayı belirleriz.

Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Kendinle ilgili hesaba kitaba düşünce, duyguların ve hırsların, aklın önüne geçmesinden endişe ederim.

O yüzden ben sadece iktidarı değiştiren bir partinin genel başkanı olarak seçim akşamı konuşma yapmak isterim. CHP’yi iktidar yapamazsam siyaseti bırakırım.

"185 BİN SANDIK GÖREVLİMİZİ ATADIK"

Sandık görevlilerimize beraber seçime hazırlıklarımızı yapmaya hazırız. 185 bin sandık görevlimizi atadık.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam iki buçukuncu yılı nedeniyle 2 Kasım tarihi belirlendi. Ben diyorum ki 'kötü yönetiyorsun' o da diyor ki 'ben 5 yıllık yetki aldım'.

Siney-i millet tartışmasını yapanlar bazı Anayasal gerçekleri bilmiyorlar. Siney-i millet meselesinde genel seçim değil ara seçim geliyor. Bunu bilmedikleri için 'neden siney-i millet' yapmıyorsunuz diyorlar.

"BİZE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETİYOR"

Kemal beyin böyle bir şey söylediği yok. Kendince Kemal bey adına konuşan ve muhalifmiş gibi yapıp iktidar kanallarında yüksek maaşlarla çalışanlar söylemiş olabilir.

Hükümeti rahatsız edecek KJ yazmayın denilen kanala çıkan arkadaşlar bize Atatürkçülük öğretiyor.

İktidarın kanalından ballı maaş alan adam bize Atatürk resminden bahsediyor.

"KURULUŞ HAFTASINDA MAHKEME Mİ OLUR?"

'Şaibeli kurultay' meselesi lafı sonuç doğuracak bir şey değil, süreç odaklı. 30 Haziran'da hiçbir şey olmaz dedim. 8 Eylül, 9 Eylül'den bir gün önce partiye operasyon... Dedim ki, kuruluş haftasında mahkeme mi olur?

Söyleyin hakime, anlayış gösterir, ileri alır. Eylül'ün 15'ine aldı. Orada bizim avukat arkadaşın dikkatsizliği. Çok net, 15'inde de o mahkeme ya reddedilir, ya ileri bir tarihe ertelenir.

'ŞER İTTİFAKI' SÖZLERİNE TEPKİ

Tanju Özcan'ın partinin Genel Başkanı, genel yönetimi dururken bir yerel yönetici olarak, aynı Meclis'te yer aldığımız partileri dizip 'şer ittifakı' tanımlaması haddini aşan bir tanımlamadır. Doğru bir tanımlama değil.

"İMRALI'YA HEYET YOLLAMAYIZ"

CHP, İmralı'ya heyet yollamaz. Böyle bir niyetimiz olmaz.

Biz komisyona bu yüzden giriyoruz. Biz bu işlerin konuşulabileceği tek yerin Meclis olduğunu düşünüyoruz. Bizim ne işimiz var İmralı'ya heyet yollamakla! Meclis en üst mercidir.

"TİKTOK'ÇU HAKAN MI DOĞRU SÖYLÜYOR"

İsrail'e karşı 12 ülke bir yaptırım paketinde anlaştı. Türkiye oraya imza atmadan kaçtı. Biz de bunu suçüstü bir durumda yakaladık ve ilan ettik. Bana dedi ki, "Anlaşma var, anlaşmanın Ege'de uygulanması durumunda 6 mil, 12 mile çıkar. Sen Yunan tezini mi destekliyorsun." Dedim ki, "Sen anlaşmayı Karadeniz'de uyguluyorsun, Pasifik'te uyguluyorsun, Ege Denizi'nde şerhin var uygulamıyorsun.

O şerhini yaz oraya" dedim. Önce bana 'Yunan'ı destekliyorsun' dedi. 10 gün sonra oraya şerh koyup imzayı attılar. Şimdi Özgür Özel mi doğruyu söylüyor, TikTok'çu Hakan mı doğru söylüyor. Şerhi koy, imzayı at demiştim. Kimin dediği çıktı?"

Özgür Özel Şile'de konuştu: CHP'nin olmadığı yerden korkun!