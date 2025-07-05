Özgür Özel'den operasyonlar sonrası ilk açıklama

Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece belediyelerine yapılan operasyonlar sonrası belediye başkanları şafak baskınıyla gözaltına alınmıştı.

CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek gözaltında...

Gözaltıların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı kararı almıştı. 3,5 saat süren toplantıda Amasya mitinginin iptal edilmemesi konusunda karar çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son operasyonlar ve gözaltılara ilişkin açıklama yapıyor.

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"İktidar artık milletin rızasıyla yönetilmek istenmiyor. Sandığın olmadığı oteriter bir devleti millete dayatıyorlar. Sandıkta hesaplaşmak yerine kaçıyorlar.

Hiçbir delil olmadan İBB başkanımızı içeride tutuyorlar. Kanıt ve delil bulamıyorlar. Bu sabah yine bir karanlıkla uyandık.

Aziz İhsan Aktaş, AKP'li bir çok belediyelerden yıllardır ihaleler alıyor. Bunların listesini yaptık. Bahçelievler Belediyesi en büyük parayı vermiş, CHP'li olsaydı şu anda tutukluydu.

Bülent Arınç, Melih Gökçe'ye 'parsel parsel sattın' dedi, bir soruşturma açıldı mı?

Aziz İhsan Aktaş evde, itiraf attıkları içeride. Bu itirafçı değil, iftiracıdır.

AKP'li Isparta Belediye Başkanı'na Aziz İhsan Aktaş, ihale karşılığında A8 long lüks araç hediye etmiş, bunu da itiraf ediyor. AKP'li olduğu için Isparta Belediye Başkanı dışarıda. Erdoğan'a soruyorum; aynı adam senin belediye başkanına aldı, buna cevap ver.

Gel yarışalım, A Haber'de tartışalım, neden Akın'ı yolluyorsun çelme takmaya? Artık buya otokrasi ya da demokrasi mücadelesidir. Bu operasyon kirli bir operasyondur. Güya Temiz eller operasyonu yaratıyorlar. Utanmazlığın bir haddi var. Kendi ellerindeki pisliği göstermeden CHP'ye çamur atmaya çalışıyorlar.

Erdoğan'a bir kez daha meydan okuyorum; uçaktaki gazetecilere soruyorum; kayıt alıyor musunuz? Bir tane bant kaydını dinletecek var mı? Hepsi hazır Erdoğan hazırlıyor, cevaplıyor.

AKP birinci partiymiş, gel o zaman aday ol. Korkak, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa giderdin. Sen yetişemediğin için Akın'a çelme taktırıyorsun.

2 Kasım'da seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısan seçime bekliyorum. Bir vesikalığını koyacağım seçimi kazanacak.

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