Özgür Özel'den Özlem Gürses kararına tepki: "Bunu da yaptınız Türkiye'ye yazıklar olsun!!!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında gerçekleştirdiği bir programda sarf ettiği ifadeler nedeniyle dün gözaltına alınmıştı. Tutuklanması talep edilen Gürses için ev hapsi kararı verildi. Karara CHP Genel Başkanı karar ile ilgili paylaşım yaptı.

Gazeteci Özlem Gürses, Youtube'da kendisine ait kanalda kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gürses, savcılık ifadesinde "Anlatmak istediğim şeyler havada kalmış veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir" dedi. Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan karar ile ilgili paylaşım yaptı.

İşte Özgür Özel'in paylaşımı:

Gazeteci Özlem Gürses’in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu. Şimdi de ev hapsi… Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması. Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir. Bunu da yaptınız Türkiye’ye. YAZIKLAR OLSUN!!!

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Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
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