Özgür Özel'den 'pankart soruşturması'na tepki!

Dün öğle saatlerinde CHP'li vekiller, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "İmamoğlu’na Özgürlük" pankartı astı.

Bu eylem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirilmesi üzerine gerçekleştirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan köprüye asılan pankart üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "adli işlem başlatıldı" duyurusu geldi.

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Yapılan açıklamada, "CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından, köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SORUŞTURMA TEPKİSİ

Kadıköy Halk Koşusu'na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başlatılan soruşturma ile ilgili değerlendirme yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Arkadaşlarımız o afiş neden astı diye soruyorlar? Şampiyon olan asmıyor mu? Biz de 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu'nun resmini astık" dedi.

Soruşturmaya yönelik Özel, "Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek. Yaratıcı fikirler ve şok edici etkilerle enselerindeyiz. Ekrem Başkan'ı bırakana kadar onlara huzur yok. Cürmü kadar yer yakar. Yapsın bakalım adli işlem. Beklesin daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" ifadelerini kullandı.

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