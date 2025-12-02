Yerel seçimler sonrası gerçekleşen operasyonlarda pek çok belediye başkanı tutuklandı. Onlar içerisinde İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. 237 gün sonra İBB iddianamesi hazırlandı.

CHP, soruşturma ve operasyonların yanı sıra kurultay hakkında açılan davada mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başına geçmesi istendi. Fakat mahkeme, “mutlak butlan” talebini reddetmişti.

VEKİLLERDEN ÖZEL'E ELEŞTİRİ MEKTUBU

CHP’de yaşanan zorlu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri; Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Mustafa Adıgüzel, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’e eleştirel bir mektup yazdı. 9 vekilden sonra 16 eski vekilden de Özgür Özel'e eleştirel mektup geldi. Bu süreçte Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’lilere ‘arınmalı’ çıkışında bulundu.

ÖZEL'DEN İMZACI VEKİLLERE: KIRGINLIKLARI UNUTMA ZAMANI

Kurultayda yeniden seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise imzacı vekiller dair çağrıda bulundu. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Partilerin kurultayları yeni başlangıçlardır ve yeni bir kırılmadır. Ben tarihin bir kırılma noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Artık benim genel başkanlığa girdiğim, rakip adayın çıkmadığı, 1333 oyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihinin en yüksek oyuyla seçilmiş genel başkanı olarak tarihin bu kırılma noktasında geçmişteki kırgınlıkları bırakmak istiyorum

Beklemediğim bazı gelişmeler, açıklamalar oldu. Milletvekili arkadaşlarımızdan ve geçmişte birlikte görev yaptığımız çok değerli büyüklerimizden. Ama artık kırılma değil kırgınlıkları unutma zamanı. Ben bundan sonraki süreçte partinin de partideki herkesin de yeni bir sayfa açacağını ümit ediyorum. O yüzden kırgınlıkları konuşma değil geride bırakma günüdür diye düşünüyorum. Bütün üyelerimiz de herkesten bunu bekliyor.