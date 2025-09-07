Özgür Özel’den polis müdahalesine sert çıkış!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde açıklamalarda bulundu.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bu partiyi Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar. İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana ne Özgür Çelik'e aittir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Şu anda baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul İl Başkanlığımızın önüne getirenlere, bu kanunsuz emirleri verenlere yazıklar olsun.

Şunu bilsinler ki, CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmak. CHP'ye saldırmak Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranlara karşısında bizler çelik gibi irademizle, korkusuzca 102 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmayacağız. Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum"

''KORKMAYA DEVAM EDECEKLER!''

İstanbul İl Başkanlığımızı savunan milletvekillerimizi, İl Başkanımız Özgür Çelik’i, tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla selamlıyoruz.

Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla bizi bir başkaları gibi, bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler! Rahatsız oluyorlar, korkuyorlar... Korkmaya devam edecekler!

Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum.

Ve AK Parti yargısı eliyle oraya oturtmaya çalışanlara, polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara buradan sesleniyorum: Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız; Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal’in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır."