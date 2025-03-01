Özgür Özel'den Ramazan mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam alemine, Türkiye'ye ve insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket dileklerinde bulundu.

Ramazan ayının tüm İslam âlemine, ülkemize ve insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum.



Tüm sıkıntıları geride bırakma umuduyla, adalet ve refah dolu yarınlar için hayırlı Ramazanlar diliyorum.#Gazze pic.twitter.com/yQDjQPCbPk — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 28, 2025

Özel, sosyal medya hesabından Mescidi Aksa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Ramazan ayının tüm İslam âlemine, ülkemize ve insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum. Tüm sıkıntıları geride bırakma umuduyla, adalet ve refah dolu yarınlar için hayırlı Ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.