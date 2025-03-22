Özgür Özel'den Saraçhane'de önemli açıklamalar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane toplantısı, dördüncü günde de devam ediyor.

Saraçhane'de saat 20.30 yapılacak buluşma öncesi basın açıklamasından CHP Lideri Özgür Özel şunları söyledi,

"Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan... Çağlayan'da bir şey olur Vatan'a geri dönülürse Vatan. Çok kötülük olursa Taksim. Bugün can yakmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan durmadan 81 ilde sokaklardayız. Durmayacağız, hiçbir kanunsuz yasağa bu gece de uymayacağız."

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