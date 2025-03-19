Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi Ekrem İmamoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB Binası içinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. CHP Genel Merkezi, 'saat 14.00’te baba ocağındayız' çağrısı kapsamında pek çok vatandaş İl ve İlçe binalarında toplandı.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"İstanbul'un iradesine saldırdılar. Kumpaslara, tuzaklara yalanlara millet cevap verecek.

İstanbul'da adalet sağlamak amacıyla bir aparat ile operasyon yapılmaktadır. Seyyar giyotin tüm muhalefete saldırırken, tweet atanı da suçlu sayarak bizleri yıldırmaya çalıştı. Bunu yapmasının sebebi Yerel seçimde Erdoğan, mağlubiyeti hazmedemedi. İmamoğlu, Beylikdüzü dahil 4 kez Erdoğan'ı yendi. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybetti. İmamoğlu kazandı, Erdoğan ise kaybetti.

Erdoğan'ın tercihi milletin karşısında devleti dikmektedir. Devlet ile millet yarışırsa millet kazanır. Bu millet 31 Mart'ta karşımıza devlet dikilmişken, İmamoğlu kazandı. Bu millet kazanacaktır. Erdoğan, milletin seçebilme özgürlüğünü ele alıyor. Buradayız, hiçbir yere ayrılmıyoruz.

Müsavat Dervişoğlu geliyor, ziyaretleri Saraçhane'de İBB binasında kabul edeceğiz.

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