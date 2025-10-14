CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü İstanbul Sarıyer'de partisinin düzenleyeceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine yurttaşları davet etti.

62. MİTİNG YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 62'ncisi 15 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un Sarıyer ilçesinde düzenlenecek.

ÖZEL'DEN YENİ MİTİNGE DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından saat 19.30'da Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting için yurttaşlara çağrıda bulundu.

"Makamı veren millettir!" diyen Özel, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Eğer o makam güvenini kaybederse, millet gereğini yapar! Siz sırtınızı icazet aldıklarınıza dayadınız. Biz sırtımızı millete dayadık! Meydanlardayız, yan yanayız, omuz omuzayız!"