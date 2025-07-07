Özgür Özel'den şehit haberlerine: Aklım da almıyor, içime de sinmiyor

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel faciasının ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme salonunda hazır bulundu. Özel, duruşma sürerken, basın mensuplarına gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, 12 askerimizin metan gazından dolayı şehit olmasına ilişkin, "Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra arkadaşlarımız konunun Meclis zemininde de araştırılması için çaba içine girecekler. Ama ortada büyük bir ihmalin, büyük bir sorumsuzluğun olduğunu da görmek lazım" dedi.

ÖZEL: UCU KİME DOKUNURSA DOKUNSUN

Özel, davaya ilişkin ucu kime dokunursa takip edeceklerinin altını çizerek, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak en yakından bu davayı takip etmeye, ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın suçluların cezalandırılmasına, kamusal bir öğrenmeyle bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için kimin üstüne ne düşüyorsa herkesin buradan kendi dersini çıkarmasına özen göstereceğiz. En kısa sürede en adil ve en etkin yargılamanın yapılmasını ümit ediyoruz. Bu konuda özellikle hem ilgili komisyondaki arkadaşlarımız, başta ilin milletvekili olmak üzere ve deneyimli hukukçu milletvekili arkadaşlarımız konuyu yakından takip edecekler. Bugün nihayet sanıkların bir kısmı hakim karşısında. Ama esas sanık olması gereken kişiler bugün hakim karşısında değil. Bunun tek sorumlusu var, o da Turizm Bakanı” ifadelerini kullandı.

“AKLIM DA ALMIYOR, İÇİME DE SİNMİYOR”

Pençe-Kilit bölgesinde metan gazından 12 askerin şehit olmasına dair ise Özel, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını belirterek, baş sağlığı diledi. Özel, ‘hesap’ çıkışında bulunarak, şunları dile getirdi:

“Ancak kamuoyunun ve hepimizin burada bir boş mağaraya girerken, bu kadar çok askerimizin birden oraya girmesini, gerekli tedbirlerin alınmamış olmasını, öncesinde bütün teçhizatı ile birlikte ölçüm yapacak uzmanın girip de ondan sonra bunun yapılması yerine, her birinin aynı anda ve bu tedbirsizlikle girip şehit olmuş olmasını milletin vicdanı kabul etmiyor. Devlete emanet 12 tane civciv ölse hesabı sorulur. 12 tane civcivi kaybetseniz insan der ki ‘Ya ne yaptın, can bunlar’ der. Bunların hepsi aslan parçası Mehmetçikler ya da uzmanlar, erbaşlar, komutanlar. Bu kadar büyük bir sorumsuzlukla ve tedbirsizlikle davranılmış olmasını aklım da almıyor, içime de sinmiyor. Bu memlekette kimse de içine sindiremiyor. Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra arkadaşlarımız konunun Meclis zemininde de araştırılması için çaba içine girecekler. Ama ortada büyük bir ihmalin, büyük bir sorumsuzluğun olduğunu da görmek lazım. Bir kez daha yüreğimiz yanıyor ve kabullenemiyoruz. Bunu ifade etmek isterim."

“DOĞRU İŞ YAPMIŞ”

Özgür Özel, kendisi hakkında açılan soruşturmaya dair Ankara Başsavcılığı’nın harekete geçmesini ‘doğru iş’ diyerek, "Soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Soruşturma dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açısından açıldı. Kendisini Türkiye Başsavcısı bilen ve hiç şüphe yok ki bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcısını ezerek, onun yetki alanına girerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapması olası bir yetki ve had aşımına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının apar topar da olsa, pazar günü akşam ve kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik olarak atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum. Bir soruşturma açılacaksa, o soruşturmanın yeri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıydı. O açıdan iyi bir şeydir. Doğru iş yapmış” şeklinde konuştu.