Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’nda yemek yiyerek deneyimlerini paylaşan ünlü yemek gurmesi Vedat Milor hakkında, "örtülü reklam" iddiasıyla soruşturma başlatılmasını Now TV'de konuk olduğu "İlker Karagöz ile Çalar Saat" isimli programda canlı yayında öğrenen Özel, sert tepki gösterdi. Özel, “Sen emekline evde ya da dışarıda ihtiyaç duyduğu zaman karnını doyuracak imkanı yaratmayacaksın. Sonra övüldü diye soruşturma açacaksın. Allah akıl fikir versin" dedi.

VEDAT MİLOR TEPKİSİ: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’nda yemek yiyerek bir video paylaşan ünlü yemek gurmesi Vedat Milor hakkında, "örtülü reklam" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Canlı yayında soruşturma açıldığını öğrenen Özel’in verdiği tepki ise dikkat çekti. Özel, "Sen emekline evde ya da dışarıda ihtiyaç duyduğu zaman karnını doyuracak imkanı yaratmayacaksın. Sonra övüldü diye soruşturma açacaksın. Allah akıl fikir versin" dedi. Özel, Kent Lokantalarını ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam etmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kent Lokantası'nda yemek yiyen Vedat Milor için harekete geçti. Yemek yediği o anları YouTube hesabından "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı bir videoyla paylaşan Vedat Milor'a "Örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle Milor'dan "yazılı görüş" talep edilmesi dikkat çekti. Ticaret Bakanı Fatih Uysan ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şikayetin CİMER üzerinden olduğunu belirtirken, gelecek yazılı görüş sonrası Reklam Kurulu’nda karar bağlanacağını açıkladı.