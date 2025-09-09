Özgür Özel'den sert eylem çıkışı: Hayatı durduracağız

CHP lideri Özel, partisine yönelik atılan adımlara tepki göstererek "Gerekirse hayatı durma noktasına getirecek barışçıl eylemler yaparız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, belediye, il ve ilçe yönetimlerine yönelik peş peşe uygulanan kararlara tepki gösterdi.

Gündemdeki gelişmeleri İngiliz gazetesi Financial Times'a değerlendiren CHP lideri Özel, iktidarın hamlelerini hukuki darbe olarak nitelendirdi.

Ayrıca Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı Rusya'daki gibi tek parti düzeni kurmak istediğini belirtti.

"CHP GİDERSE TÜRKİYE GİDER"

CHP lideri Özel, seçimlerde önde olduklarının altını çizerek "Kurucu partiye el koymaya çalışıyorlar. Karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek. Eğer CHP giderse Türkiye de gider" ifadelerini kullandı.

Davaların siyasi amaçlı olduğunun altını çizen Özel, gündemdeki iddiaları reddetti. Özel, davalara karşı barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri hazırladıklarını açıkladı.

"HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRECEK EYLEMLERE HAZIRIZ"

Özel, partisinin baskılara nasıl tepki vereceğine dair çeşitli planları olduğunu, bunların arasında Türkiye'de "Hayatı durma noktasına getirecek barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri"nin de bulunduğunu söyledi.

