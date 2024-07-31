Özgür Özel'den SGK tepkisi: Tüm belediyelerimize icra kağıdı geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir ziyareti sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, belediyelere yönelik SGK borçları baskısının mali bir darbe niteliğinde olduğunu belirterek, "İktidar, belediyelerdeki başarılarımızdan rahatsız" ifadelerini kullandı.

''ŞİMDİ MALİ DARBE GİRİŞİMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Özel açıklamasında şöyle konuştu:

''Eskiden birinci parti bizdik, şimdi sizsiniz ne yapmamız lazım?' Diyeceklerine biz bu belediyeleri nasıl çalıştırmayız onun yoluna bakıyorlar. Ve malesef bir kez daha söyleyeyim bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Darbe nedir seçilmişlerin yetki almışları işlevsiz kılmak o gözevden uzaklaştırmak darbedir. Bunu askerler yaparsa elini kolunu bağlayarak götürürler. Bunu bazen tankla topla yapmazlar mesela geçen sefer olduğu gibi geçen seçimlerde olduğu gibi hakimlerin talimatlı kararıyla YSK darbesiyle İstanbulda belediye başkanın elinden mazbatasını alırlar. Buna da yargı darbesi diyoruz. Şimdi bir mali darbe girişimi ile karşı karşıyayız.'

"BÜTÜN BELEDİYELERE SGK’DAN YAZI YOLLADILAR"

Askeri darbe girişimi olduğunda ben dimdik karşısında durdum. Dedik ki millet kimi seçtiyse hizmeti o yapacak. Darbeden darbeciden yana durmayız, karşısında dururuz ve o gün darbe girişimi püskürtüldü. Peki bugün ne oluyor? Geçen sefer İstanbul’da yaptılar hep birlikte gittik. Bütün milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız Ekrem Başkan’a sahip çıktık. Millet o darbeyi de püskürttü. Şimdi mali darbe girişimi. Bütün belediyelere SGK’dan yazı yolladılar. Mersin’den başladı, dün Ankara’dan Çankaya’ya gitti. teker teker herkese icra kağıdı geliyor.