Özgür Özel’den Şimşek'e tasarruf planı önerisi. 'Milletvekilleri tasarruf dışı kalmasın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Programı’ndan bahseden Özel, “Dün nihayet Kamuda Tasarruf Programı açıklandı. Bu genelgede diğerlerinden bir olumlu fark vardı, o oda sarayın, Cumhurbaşkanlığı harcamalarının tasarrufun dışında tutulmamış olması” ifadelerini kullandı ve pratikte neler olacağını yakından takip edeceklerini ifade etti.

Tasarruf Programı’nda yalnızca Meclis’in dışarıda tutulduğunu belirten Özel, “Bu Meclis israf etsin demek değil, yürütmenin başının Meclis’e talimat vermemesi gerekir. Vermesi hadsizlik olur.” açıklamasını yaptı ve Meclis’in tasarruf genelgesinin dışında olmadığının altını çizdi.

Özel, “Meclis tasarruf genelgesi dışında değildir. Meclise tasarruf et deme yetkisi, yürütmede değildir.” açıklamasında bulunarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a önemli bir çağrıda bulundu.

Meclis’in kendi tasarruf genelgesini hazırlaması gerektiğini vurgulayan Özel, “Yürütmenin ortaya koyduğundan çok daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için CHP olarak bütün gruplara ve Meclis başkanına çağrıda bulunuyoruz. Başkanlık Divanı toplansın, Millete kemer sık denirken, milletin vekilleri dışarıda kalmasın” ifadelerini kaydetti.

CHP'Lİ BELEDİYELER TASARRUF GENELGESİNİN ÇOK İLERİSİNDE

Özel, ayrıca CHP'li belediyelerde bu tasarruf genelgesinin çok ilerisinde uygulamaların hayata geçirildiğini aktardı ve "CHP'li belediyeler geçmiş hesaplarına bakıldığında, yarı fiyatına iki kat iş yapmıştır. Biz üretirken verimliliğimiz yüksek. Bu kendiliğinden olmuyor. CHP'li belediye başkanları yandaş firmalara ihale vermek yerine istihdam yaratıp işi yarı fiyatına tamamlayabiliyor.” açıklamasında bulundu.

"BEŞLİ ÇETELERLE İLGİLİ BİR ŞEY GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Tasarruf genelgesinin kamuda emekli olan çalışanlar kadar yeni istihdam yaratılmasını öngören maddesine itiraz ettiklerini vurgulayan Özel, atanmayan öğretmenler üzerinden örnek verdi. Kendisini dinleyenlere "Beşli çetelerle ilgili bir şey gördünüz mü?" diye soran Özgür Özel, şu açıklamaları kaydetti:

"İtibardan tasarruf olmaz diye Saray harcamalarını savunanlar vardı. Mehmet Şimşek 2015'te makam araçları için 'çerez parası' diyordu, şimdi 3 yıllık tasarruf genelgesi hazırlamış. Demek ki o zaman garibanların dostu olanlar doğru söylemiş. Koca genelgede umudumu artıran tek madde vergide adalet. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bunun 65'i dolaylı vergi.

Yani mazot, doğalgaz, su... Bu ürünlere en zengin fabrikatör de orada çalışan işçi de aynı vergiyi ödüyor. Dolaylı verginin adaletsizliği bu. Kalan 24 ise işçinin, emekçinin, emeklinin, memurun daha maaşını çekmeden kesilen parası. 11 ise herkesin gelirinden ödediği vergi. Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç alınır."

İŞÇİ SINIFINA SESLENDİ

Yaptığı konuşmada, Soma Maden Faciası’ndan da bahseden Özel, "Dün parti tarihinde ilk kez MYK bir ilçede toplandı. Hep birlikte memleketim Manisa Soma'daydık. Soma maden katliamının tarihimizin en büyük iş cinayetlerinden birinin 10. yılında hep birlikte Soma'daydık.” ifadelerini kullandı.

Özel, “Soma’da hayatını kaybeden 301 şehidimize, daha sonra da haklarını ararken hayatını kaybeden 2 şehidimize, 303 maden şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, Türkiye işçi sınıfına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerini kaydetti ve “İşçi sınıfına buradan sesleniyorum. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin.” dedi.

Türkiye’nin ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi olduğunu ifade eden Özel, “Bu ülkede yarın senin evladın, senin komşun en sevdikleriniz hayatını kaybederler çünkü dünyada işçi hayatının Türkiye kadar ucuz ve tehdit altında olduğu başka ülke yok." açıklamasında bulundu.