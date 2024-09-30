Özgür Özel'den Sinan Ateş açıklaması: Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bugün görülen Sinan Ateş duruşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı salondan takip eden Özel’in açıklamasında Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de yer aldı.

Davada mahkemenin itirazları hızlıca reddettiğinin altını çizen Özel, "Sinan Ateş'in ailesiyle davayı takip ettik. Ateş davasında mahkeme​ hızlıca itirazları reddetti. Ateş'in ardından iki evladı yetim kaldı, kanı yerde... Başkentteki cenaze ortada duruyor" dedi.

"Sinan Ateş cinayetinin karar günlerinde buradayız” diyen Özel, “Duruşmayı takip ettik. Ayşe Hanım'ın endişelerinin salona hakim olduğunu görüyoruz. Mahkeme ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor. Burada sadece tetikçiler var. Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan dosyada. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyor. Onlar o dosyada da yok. Nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, salonda kimi nasıl vurduğunu anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatarlar” ifadelerini kullandı.

"CENAZE HALA ANKARA'NIN ORTASINDA DURUYOR"

Konuşmasında Türk Milleti’ne seslenen Özel, “Ankara'da Cumhuriyetin 100. yılında bir cenaze var ve orada duruyor. Onun defnedilmiş olması kanını yerden kaldırmıyor. Türkiye'nin vicdanı, ahlak, adalet yatıyor orada” dedi.

Özel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “

"Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan dosyada. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyor. Onlar o dosyada da yok. Nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, salonda kimi nasıl vurduğunu anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatarlar.

"KATİLLER İÇERİYE GİDİNCE ADALET TECİLLİ EDECEK"

Buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp kamu vicdanında cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Katiller içeriye gidince adalet tecilli edecek."

Ayşe Hanım'ın bir sözü vicdan sahibi herkesin sözüdür. Ayşe Hanım hiç merak etmeyin sizin sayenizde gerçek kötüler bir tarafta olacak iyiler hep birlikte olacak. Bundan sonra Türkiye'de iki ittifak var biri kötüler biri de iyilerin ittifakı.

Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın. İyiliğe sarılın. İyiler akşam rahat uyur. Onlar rahat uyuyamıyor. Türkiye'yi kurtaracak ittifak iyilerin ittifakıdır. “