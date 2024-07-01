Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması. 'Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında yerini alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, davaya verilen arada önemli açıklamalarda bulundu.

Görülen duruşmada Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yanına oturan Özel, iddianamenin eksik olduğunu söyledi.

"İDDİANAME KESİLDİ"

Özel'in açıklamaları şöyle:

18 aya varan bir süredir adalet bekleyen bir eşin ve iki kız evladın, Sinan Ateş‘in ailesinin, adalet arayışına tanıklık etmek üzere buraya geldiklerini belirten Özgür Özel, “Ancak bunun sadece alelade bir cinayet olmadığı ortada. Sinan Ateş Ülkü Ocakları önceki dönem genel başkanıdır ve Ankara’da başkentte hepimizin gözü önünde bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir. Cinayete katkı verenler, yardım edenler, yataklık edenler, getirenler, götürenler bellidir ama iddianame tam işin gitmesi gereken tarafı gittiği yerde kesilmiştir. Yarım, güdük, natamam bir iddianame ile görülmekte olan bir davayla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

"ONLARIN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün önceki Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla çeşitli siyasi partilerin genel başkanları ile birlikte üst düzey temsilcileri ile beraber bu davayı izlemeye geldiklerini belirten Özel, davanın duruşma düzeni açısından endişe edecek hiçbir şeyin olmadığını, Ayşe Ateş’in bir yanında kendisinin diğer bir yanına da hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı diğer bir yanında ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturduğunu söyledi.

Özel, “Ayşe Ateş ve evlatları 'Adalete ulaştık' diyene kadar biz onların yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BU CİNAYETİN TETİKÇİSİ BELLİDİR AZMETTİRENLERİ BELLİDİR"

Özel, “Bugünkü ilk ifadelerden itibaren, 'İlk başta verilen bütün ifadeler yanlış', 'Yanlış söylemişim', 'Onu söylediğimi hatırlamıyorum', 'Bunu söyledim doğru yazmamışlar, çarpıtmışlar' gibi kendilerine bugün verilen yeni vazifeyi yerine getirmeye çalışan bir tetikçi ve bir azmettirici ile birlikteydik. Ettiği telefonları hatırlamayan, aldığı talimatları hatırlamayan, verilen konumları hatırlamayan, görüştüğü kişileri hatırlamayan ama birilerinin bağlantısını ortadan kaldırmak için yeni şeyler hatırlayan bir tetikçi ve bir azmettirici gördük. Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük ama bunu herkes görüyor, herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“DAVA GÖRÜLDÜĞÜ MÜDDETÇE TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Dava görüldüğü müddetçe CHP'den en az 2 genel başkan yardımcısı, hukukçu milletvekillerinin davayı takip edeceklerini söyleyen Özel, “Ben de fırsat buldukça takip edeceğim. Nasıl Soma Davası'nın üzerinden ilgimizi hiç azaltmadıysak, nasıl Çorlu tren kazasından ilgimizi hiç azaltmadıysak, Sinan Ateş cinayetinden de ilgimizi azaltmayacağız. Bir, aileye olan sorumluluğumuzdan dolayı, iki bir ülkenin başkentinde böyle bir cinayetin sahipsiz bırakılmamasından dolayı” ifadelerini kullandı.

"CENAZE ORADA DURUYOR"

"Oradan Sinan Ateş'in naaşı kaldırıldı, kanlar temizlendi ama gerçekte cenaze ortada duruyor” diyen Özel, “Sahip çıkması gerekenler sahip çıkmadığı için, bir taziye bile yazmadıkları için, bir başsağlığı bile dilemedikleri için cenaze orada duruyor. Herkesin endişesi o ki o cenazeyi orada bırakıp üstüne sis perdesi indirmeye çalışanlar birileri tarafından korunuyor, kollanıyor ve müdahale ediliyor. Polis görevini yapmış ama iddianamede adı geçmesi gereken eski milletvekilleri, halihazırdaki çeşitli yöneticiler, bir siyasi partinin cinayetten önce-sonra telefon irtibatı kurulan yöneticilerinin adı dahi geçmiyor” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN 'BENİM DE SONUM SİNAN ATEŞ GİBİ OLUR' DEYİP KORKMASIN İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bütün arabaların plakalarının olduğunu ama bir arabanın olmadığını belirten Özel, “Onunda adı 'siyah Audi'. Sonra o arabanın içinden hangi genel başkan iniyor, o aracı ona kim tahsis etmiş bütün Türkiye biliyor. Bir tek iddianameyi yazanlar bilmiyor. Bu cinayetin üstünün örtülmesine seyirci kalmayacağız. Kimse 'kral çıplak' demiyorsa biz diyeceğiz ama o iki kız evladın, gözü yaşlı eşin annenin, babanın, kardeşlerin ve Türkiye’de siyaset yapan ve siyasi duruşundan dolayı endişe duyan kimsenin 'Benim de sonum Sinan Ateş gibi olur' deyip korkmasın izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.