Özgür Özel'den Sivas'ta önemli açıklamalar

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Sivaslılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, gençler, merhaba.

Milli mücadelenin ve Cumhuriyet'in öncü şehri, aşıkların, ozanların ve yiğitler diyarı Sivas'a selam olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her biriniz hasretle kucaklıyorum.

Sivas, bu büyük milletin her hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm Türkiye'ye ilan ettiği şehirdir. Bundan böyle bu topraklarda yalnızca millet iradenin hakim olacağı buradan ilan edildi. Milli iradeye dayanmayan herhangi bir hükümetin keyfi kararlarına milletçe baş eğmeyeceği buradan ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla aynı yolda yürüyen, Eylül 1919'da Sivas'ta ortaya koyduğu ilkeler bugün de geçerlidir, bugün de değerlidir. Biz de bugün tıpkı Sivas Kongresi delegeleri gibi diyoruz ki, millet iradeye dayanmayan her bir hükümetin keyfi kararlarına milletçe baş eğmedik, baş eğmeyeceğiz.

Seçim sandığından çıkan millet iradesini keyfi kararlarla geçersiz kılmaya, değiştirmeye yönelik her girişim, kimden ve nasıl gelirse gelsin darbeciliktir. Milyonlarca vatandaşımızın oyuyla iş başına gelmiş belediye başkanlarını, siyasetin emrine girmiş bir avuç yargı mensubu aracılığıyla tutuklamak darbecilikten kendisidir. Kendisine dört defa yenmiş ve beşinci kere yenmek üzere milyonların oyuyla aday gösterilmiş olan rakibinin 30 yıllık diplomasını hukuk dışı yollarla iptal ettirmek darbeciliğin ta kendisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanı iken bugün bana yönetilen suçlamaların aynınlarıyla yargılandı ama bir gün bile tutuklanmadı. Çünkü hukukun ve demokrasinin gereği buydu. Kendisine gelince hukuk ve demokrasiye sığınmak, rakibi için ise hukuk ve demokrasiyi askıya almak darbeciliğin ta kendisidir. İktidar, serbest ve adil seçimlerle izin vermeye niyetli olmadığını, millet iradeye hiçe sayarak kendini millete zorla dayatma hevesinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Milletimiz bize karşı nasıl bir yargı kumpası kurulduğunu gördükçe, darbeciliğe karşı meydan meydan direndikçe, iktidar da darbeci siyaset yöntemlerinden medet umar hale geldi. Yargı kumpasına, tehdide, şantaja, rehin almaya dayalı darbeci siyaseti bize esir alabileceklerini sanıyorlar. Biz değil, ancak şeref ve haysiyetini, vatan ve milletin sevgisini yitirmiş zavallıların esir alabilirler. Sadece öylelerini kendi hakları haline getirebilirler.

Biz tutuklu belediye başkanları ve yöneticileri, gücümüzü, cesaretimizi halkımızdan, milletimizden alıyoruz. Biz, sandıkta yenemediniz, yenemeyeceksiniz. Bizi darbe yönetimleriyle esir alamadınız, alamayacaksınız. Beyoğlu Belediye Başkanımız, Sivas'ın has yiğit evladı İnan Güney'i de esir alamayacaksınız. Hepimiz alnımız ak, başımız dik çıktığımız o zindanlardan ve millet bu yaptıklarımızın cezasını size sandıkta ödetecek. Millet büyüktür. Kendini dev aynasında görenleri, siyaseti mertçe yapmayanları, hukuk tanımayanları kulağından tuttuğu gibi sandığa gömer. Yine öyle olacak.

Bir avuç insanın iktidarına karşı, milletin iktidarını kuracağız. Bu cennet vatanda geçim derdi çekmeden, gelecekten endişe etmeden hep birlikte kardeşçe yaşayacağız. Yalnızca birileri için değil, herkes için, her yerde adalet ve hürriyet sağlayacağız. Hiçbir güç bizi yolumuzdan döndürmedi, döndüremeyecek. Tıpkı sizler gibi benim de inancım, cesaretim, umudum sonsuz. Bir avuç insan kaybedecek. Kim kazanacak? Millet kazanacak."



CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasına başlarken, "Sivas'a hemen her yıl bir kez, iki kez geliyoruz. Sivas'ta mitinglere geliyoruz. Bu meydanda tüm siyasi partilerin yaptıkları mitingleri biliyoruz ve Sivas'ta bir ölçü var, bir sınır var. Oradaki çeşmeyi görüyoruz. Eğer çeşmeye kadar varırsa meydandaki kalabalık, o parti geliyor demektir. Bugün Sivas'ta çeşmeyi ikiye katladınız. Tarih yazıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle;

''SİVAS'TAN KEPÇEYLE ALDILAR, ÇAY KAŞIĞIYLA VERDİLER''

Cumhuriyet, Sivas'a büyük yatırımlar yaptı. Sivas, gelişmişlikte Türkiye'de sekizinci sıradaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinden beri Sivas'tan oy aldı, destek aldı ama maalesef seçimde yüzünü döndüğü Sivas'a seçimden sonra hep sırtını döndü. Sivas'ı çantada keklik bildiler. Sivas'tan kepçeyle aldılar, çay kaşığıyla verdiler ve en nihayetinde sekizinci sıradaki Sivas'ı 45. sıraya kadar gerilettiler.

''15 SENEDE BİTİREBİLDİKLERİ TRENİ ŞİMDİ DE OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ İŞLETEMİYORLAR.''

Çevre illerde altıncı bölge teşviki varken Sivas'ta yok. Hastaneler yetersiz. Millet Ankara'ya, Kayseri'ye tedavi olmaya gidiyor. Hızlı treni yıllarca söz verip yapmadılar. Nihayet bitti. 1 saat 50 dakika dedikleri yolu 3 buçuk saatte gidiyor tren. 15 senede bitirebildikleri treni şimdi de olması gerektiği gibi işletemiyorlar. Gelinbelli Tüneli 12 yıldır bekliyor, Kızıldağ Geçidi 11 yıldır bekliyor. Bugün kendim bizzat gördüm. Bir taraftan Divriği'ye gittim, bir taraftan diğer yoldan döndüm. Yüzlerce köyün arasından geçtik. Cep telefonlarının çekmediği, internetin çalışmadığı köyler var hala daha Sivas'ta.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN FAKİRİ SEVMİYOR, ZENGİNİ SEVİYOR"

İnşallah hep beraber partimizi iktidara taşıdığımızda Sivas'ın çiftçisinin de, hayvancılıkla uğraşanın da, sanayicisinin de, emeklisinin de, asgari ücretlisinin de, öğrencisinin de, esnafının da yüzünü güldüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu iktidar gibi Sivas'ı ve Türkiye'yi perişan edenler gibi, onlara sırtını dönen değil, onları duyan, dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir iktidarın sahibi olacak. Milletin iktidarının, halkın iktidarının sahibi olacak. Çünkü buradaki sorun, ülkede siyaset öncelik belirlemek için yapılır. Birilerinin önceliği başkaları, bizim önceliğimiz başkaları. Bu meydana sorayım, Recep Tayyip Erdoğan sizi seviyor mu? Sevmiyor. Niye sevmiyor? Çünkü siz fakirsiniz kardeşim. Fakir. Recep Tayyip Erdoğan fakiri sevmiyor, zengini seviyor.

"ERDOĞAN'A SESLENİYORUM. SİVAS KARARINI VERMİŞ. KİMİN GİDECEĞİ DE, KİMİN GELECEĞİ DE BELLİ"

Artık memurlar fakirdir, asgari ücretliler fakirdir. 86 bin liranın altında maaş alan herkes fakirdir. Bizi bu hale bu iktidar getirdi ama o zengin firmaların vergi borçlarını bir gecede siler, yandaşlarına teşvikleri bir gecede imzalar verir.

Onun yanında beşli çeteler, onun yanında kırk haramiler var. Buradan, Sivas Meydanı'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu meydan, Sivas kararını vermiş. Kimin gideceği de belli, kimin geleceği de belli. And olsun ki AK Parti'nin iktidarı bitiyor. Gidiyorsunuz. Vatan evlatlarının dönemi kapanıyor, vatan evlatlarının dönemi başlıyor."



