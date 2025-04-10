Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Bir insan bu kadar aşağılık bu kadar alçak olabilir mi?

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin ilki kayyım atanan Şişli Belediyesi önünde yapıldı.

Özgür Özel buradaki konuşmasında 3 yıl önce İBB'de çalışan 550 kişinin terörist olduğunu söyleyen dönemin içişleri bakanı Süleyman Soylu'dan hesap sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya yönelik "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, davalar açıldı, birini bile ispat edemediler. Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi. 550 kişiye siyaset olsun diye terörist demek, işinden aşından etmek, sonra da bir bilgim yoktu, yalan söyledim diyecek kadar bir insan aşağılık olabilir mi? Alçak olabilir mi? " dedi.

"BİR İNSAN BU KADAR AŞAĞILIK, BU KADAR ALÇAK OLABİLİR Mİ?"

Anadolu'daki MHP'li ve AK Partili seçmene Özgür Özel "Anadolu'nun temiz insanlarına sesleniyorum. Sana televizyondan İBB'de 550 terörist var dediler. Bunun üzerine davalar açıldı. 550 değil bir tane terörist çıkmadı. Bu sorunun sorulduğu Süleyman Soylu dedi ki 'Ben siyaseten söyledim. Ben siyaset yaptım' dedi. Yozgat'taki MHP'li ablama, Trabzon'daki MHP'li amcama, Konya'daki AK Partili hacı amcama, Kayseri'deki hacı teyzeme soruyorum. 550 kişiye siyaset olsun diye terörist demek, işinden aşından etmek, sonra da bir bilgim yoktu, yalan söyledim diyecek kadar bir insan aşağılık olabilir mi? Alçak olabilir mi? Sen bir daha bu amcamdan bu teyzemden ne yüzle oy isteyeceksin. Siyaset dürüstçe yapılır, siyaset mertçe yapılır. Yalanla siyaset yapana kapılarını kapak Memduh Amca" diye konuştu.