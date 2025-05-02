Özgür Özel'den sürpriz hamle! Ankara'da yer yerinden oynayacak...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le gerçekleştirdiği röportajın ardından yaptığı konuşmaya ilişkin bilgiyi paylaşan İsmail Küçükkaya "“Orada bana dedi ki: ‘Erken seçim için var gücümle çalışacağım.’ dedi. Anayasayı gösterdi bana. Dedi ki: ‘Bütün yetkimi kullanacağım.’ dedi ve ‘Göreceksiniz dayanamayacaklar. 2025 bilemedin 2026'da seçim olacak.’ dedi.” şeklinde anlattı. Küçükkaya yandaş yazar Abdülkadir Selvi'nin yazısını da işaret ederek anlattı.

"2025 BİLEMEDİN 2026'DA SEÇİM OLACAK"

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le yaptığı röportajın ardından bomba açıklamalara imza attı. Küçükkaya, üç hafta önce Ankara’da Özgür Özel ile gerçekleştirdiği yayından sonra CHP liderinin davetiyle makam odasında sohbet ettiklerini söyledi. Küçükkaya, “3 hafta önce görüşmüştü... Özgür Özel'in 'sürpriz hamlesini' açıkladı: 'Direnirlerse de...' “Orada bana dedi ki: ‘Erken seçim için var gücümle çalışacağım.’ dedi. Anayasayı gösterdi bana. Dedi ki: ‘Bütün yetkimi kullanacağım.’ dedi ve ‘Göreceksiniz dayanamayacaklar. 2025 bilemedin 2026'da seçim olacak.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

“TOPLAM SAYIYI 30’A ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR”

Küçükkaya, bu sözlerin ardından meseleyi sorguladığını ve planın “ara seçim” formülü olduğunu anladıklarını söyledi. Küçükkaya, bu hamleyi de Abdülkadir Selvi'nin yazdığını belirtti. Küçükkaya'nın Selvi'nin yazısından aktardığı bilgiye göre; CHP, Meclis’te boş bulunan 7 milletvekilliğine ek olarak 23 milletvekilinin daha istifasıyla toplam sayıyı 30’a çıkarmayı hedefliyor. Anayasa gereği, 600 sandalyeli Meclis’te yüzde 5’lik boşluk oluştuğunda ara seçim zorunlu hale geliyor.

“İKTİDAR KANADI DA BU İSTİFALARI KABUL ETMEZ Kİ DİYOR”

Küçükkaya, sürpriz hamlenin iktidardaki karşılığı hakkında da şunları söyledi:

“Ama Abdülkadir Selvi diyor ki: "Bu planın uygulamaya geçmesi için anayasal bazı gereklilikler var. İstifa eden bu milletvekillerinin istifasının kabul edilmesi gerekiyor." diyor. Yani iktidar kanadı da bu istifaları kabul etmez ki diyor. Ama kabul etmezse de daha zor durumda kalabilir diyoruz.”