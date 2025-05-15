Özgür Özel’den sürpriz karar!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkez medyanın mitingleri yayımlaması konusunda meydan okurken, "Canlı yayında meydanı görmeyene yüzümüzü dönüyoruz" tepkisinde bulunmuştu. Özel'in tepkisi sonrası Habertürk canlı yayında mitingi vermeye başladı. Özel, bugün akşam Habertürk ekranlarına çıkacak.

MERKEZ MEDYAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto için çeşitli illerde ve İstanbul’un ilçelerinde mitingler gerçekleştirmişti. Özel, mitinglerin ilk ayağı olan Maltepe’de mitingi canlı yayında göstermeyen medya kuruluşlarına seslenerek, "Canlı yayında meydanı görmeyene yüzümüzü dönüyoruz" tepkisini göstermişti.

ÖZEL, HABERTÜRK YAYININA ÇIKACAK

Özel’in sözlerinin ardından Habertürk canlı yayında mitingi yayınlanmaya başlamıştı. Özgür Özel ilk merkez medyada bir TV kanalına bu süreçte çıkacak. Özgür Özel, bu akşam Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Özel Röportaj programının canlı yayın konuğu olacağını paylaştı.