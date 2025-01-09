Özgür Özel'den tantuni fiyatlarına kırmızı kart!

Mersin'de büyükşehir belediyesinin bir etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmasında asgari ücret değerlendirmesi yaptı.

Özel, geçen asgari ücretle 155 tantuni alınabildiğini, bu sene açıklanan asgari ücretle sadece 92 adet tantuni alınabildiğini söyleyerek iktidarı eleştirdi.

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"155 ADET TANTUNİ ALINABİLİYORKEN, ŞİMDİ 92 ADET ALINIYOR"

Özel, konuşmasında tantuni üzerinden alım gücü hesabı da yaptı. 2024 asgari ücretiyle 155 adet tantuni alınabildiğini söyleyen CHP lideri, bu seneki asgari ücretle sadece 92 adet tantuni alınabildiğini şöyle anlattı:

"Tantuni geçen sene 110 liraydı doğru mu? Bu sene tantuni kaç para oldu? 240 lira oldu, doğru mu? Geçen sene tantuni 110 lirayken, askeri ücret 17 bin lirayken, 155 tantuni alıyordu.

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Bu sene asgari ücret 22 bin 104 TL, tantuni 240 TL. 92 tantuni alınıyor. 155'ten 92'ye düşmüş.

En düşük emekli maaşı alan birisi tantuniciye geçen sene gitse 90 tantuni alıyordu. Bu sene 60 tantuni alıyor. 90'dan 60'a düşmüş Mersinlinin tantuni hesabıyla alım gücü.

Altını beğenmedin gittik fındıktan yaptık. Onu beğenmedin Gaziantep'te fıstıktan yaptık. Malatya'da kayısıdan yaptık. Manisa'da üzümden yaptık. Kars'a gittik cağ kebabından yaptık. Mersin'e geldik tantuni hesabında da sınıfta kaldın Tayyip Erdoğan. Sınıfta kaldın."