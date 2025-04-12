Özgür Özel'den tarihi çağrı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den tarihi çağrı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı. Özel, "Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz! Samsun’dan başlıyoruz" dedi.

CHP, Genel Başkan Özel'in katılım göstermesiyle birlikte yarın Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştirecek.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilkinin yapılacağı Samsun için CHP Genel Başkanı Özel'den çağrı geldi.

X hesabından açıklamalarda bulunan Özel, "Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz! Samsun’dan başlıyoruz. Millet devletin gerçek sahibidir. Millet kazanacak, tüm renkleriyle Türkiye kazanacak!" dedi.

Miting yarın (13 Nisan) saat 14:00’da Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

YOZGAT SIRADA

ANKA Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, mitingler artarak devam edecek. Samsun'da yarın gerçekleştirilecek mitingden sonra gelecek hafta sonu Yozgat'ta miting yapılması da CHP PM toplantısında değerlendirildi.

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