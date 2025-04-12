Özgür Özel'den tarihi çağrı!

CHP, Genel Başkan Özel'in katılım göstermesiyle birlikte yarın Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştirecek.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilkinin yapılacağı Samsun için CHP Genel Başkanı Özel'den çağrı geldi.

X hesabından açıklamalarda bulunan Özel, "Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz! Samsun’dan başlıyoruz. Millet devletin gerçek sahibidir. Millet kazanacak, tüm renkleriyle Türkiye kazanacak!" dedi.

Miting yarın (13 Nisan) saat 14:00’da Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz!

Samsun’dan başlıyoruz.



Millet devletin gerçek sahibidir.

Millet kazanacak, tüm renkleriyle Türkiye kazanacak!



???? 13 Nisan Pazar

???? Cumhuriyet Meydanı

⏰ 14.00 pic.twitter.com/Ccc61xt6fA — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 12, 2025

YOZGAT SIRADA

ANKA Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, mitingler artarak devam edecek. Samsun'da yarın gerçekleştirilecek mitingden sonra gelecek hafta sonu Yozgat'ta miting yapılması da CHP PM toplantısında değerlendirildi.