Özgür Özel'den tarihi çağrı! CHP, AKP'nin kalesi Konya'ya gidiyor

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Özgür Özel'den tarihi çağrı! CHP, AKP'nin kalesi Konya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin kalesi olan Konya'daki mitingten önce sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart tarihinde tutuklanmasıyla devam eden protestolar devam ediyor.

CHP, yarın (3 Mayıs 2025) bu kapsamda Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda miting gerçekleştirecek.

"DURMAYACAĞIZ!"

Saat 14:00'de başlayacak miting öncesi Özgür Özel, X hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu.
Özel, "Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz. Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız! Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya’dayız" dedi.

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