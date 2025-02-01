Özgür Özel'den teğmenler açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin, "Disipline veren kimse ordu için tehlike O'dur." dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun "CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir” çıkışına ise "Ortak akıl artık adayımızın belli olması yönünde. Bazı farklı görüşler olabilir, onlara da saygı duyuyoruz." ifadeleri ile yanıt verdi.

TEĞMENLER AÇIKLAMASI

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen CHP Engellilik Çalıştayı'n ardından Özgür Özel, dışarıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin, "Disipline veren kimse ordu için tehlike O'dur. Erdoğan 8 gün önce tebrik ediyor sonra hedef gösteriliyor. Bu yolunun yol olmadığını söylemişti. Teğmenlerin uzun bir ömrü var. Onlar mutlaka uzun adamdan hakkını alacak. " ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAYLIK' YANITI

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir” demesine ise Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, "Biz bu milletin önüne sandığı koyacağız. Ortak akıl artık adayımızın belli olması yönünde. Bazı farklı görüşler olabilir, onlara da saygı duyuyoruz." dedi.

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