Özgür Özel'den tıkanan zam görüşmeleri tepkisi: Sebebi Erdoğan'dır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den tıkanan zam görüşmeleri tepkisi: Sebebi Erdoğan'dır

Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasına tepki olarak CHP lideri Özel, "Bugün zam verilmiyorsa muhatap Erdoğan’dır. Emekliyi 6 ay süründüren de Erdoğan’dır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kahramankazan'da basına gündeme ilişkin açıklama yaptı.

TBMM'de kurulması planlanan "Terörsüz Türkiye" komisyonu için CHP lideri Özel, "Hayırlı uğurlu olsun. Meclis Komisyonu yasa yapacak olan, verdiği kararlarla tarihin akışını değiştirecek bir komisyon değil. Herkesin derdini anlatacağı bir komisyon olmalı. Doğruya doğru diyeceğimiz, yanlışa yanlış diyeceğimiz, anayasa tartışmalarının içinde olmayacağımız bir süreç" dedi.

"ZAM VERİLMİYORSA SEBEBİ ERDOĞAN'DIR"

Gündemdeki 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin Özel, "İşçiye zam verilmiyorsa sebebi Erdoğan'dır. Sendikaların yanındayız. Verilen sözlerden dönülmemesi lazım. TÜRK-İŞ grev sözünün arkasındaysa biz de sendikanın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

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