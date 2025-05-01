Özgür Özel'den TRT'ye zehir zemberek sözler!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den TRT'ye zehir zemberek sözler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ,TRT'nin 61. yılı ile ilgili manidar bir paylaşımda bulundu. Özel, "TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz" dedi.

Özel, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"TRT’miz 61 yıldır yayında. Böyle başlayabilmeyi çok isterdim. Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler.

Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor.

TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu! Bu vesileyle TRT emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, o ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

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