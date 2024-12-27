Özgür Özel'den TÜİK'e 'pinpon topu' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti meclisinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Özel, TÜİK'in pinpon topu ve bakır çubuğu bilgilerini yanıltıcı olarak belirtmesine tepki göstererek, "TÜİK'ten, pinpon topu yemiyorlar, futbol topu yiyorlar" dedi.

TÜİK, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün katıldığı bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler verdiğini belirtmişti. Özgür Özel'de TÜİK'e 'pinpon' yanıtında bulunarak, "TÜİK bana laf yetiştirmekle uğraşıyor. Sepetten pinpon topu çıkmış peki, ne varmış? Futbol topu varmış. Bunu mu yiyor asgari ücretli? Özür diliyorum TÜİK'ten, pinpon topu yemiyorlar, futbol topu yiyorlar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"Sığınmacılarırn bir an önce gönderilmesi noktasındayız.

"Erdoğan'ın başının üstünde oturanlar bu milletin ekmeğinin ve aşının üstünde oturuyor. Sözde fethe, zafere gidenler asgari ücretliye hezimet yaşattılar. Açsın ama 'Suriye'ye bak' diyolar. Asgari ücret canavarı gitgide büyüyor. Büyük bir sıkıntı yarattılar.

Yarın saat 13:00'te Tandoğan'da asgari(sefalet) ücretini protesto edeceğiz. Birlikte olmaya davet ediyorum. Emekçinin hakkını vereni sonuna kadar savunuruz. Emekçiyi ezeni ifşa edeceğiz.

Ülkeyi böler dediler, Türkiye'yi birleştirdik. 22 yıllık AKP ilk yenilgisini yaşadı.

O paralar yoksulun çocuğunun beslenme çantası için var. Milletin aldığı hizmetlerin önüne yatılmaya çalışılıyor.

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