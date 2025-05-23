Özgür Özel'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak 'yolsuzluk' ifşaları! Salı gününü işaret etti... AKP'li ilk belediyenin ismini verdi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'in duruşmasından çıkıp Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Özel, Türkiye'yi ayağ kaldıracak AKP'li belediyelerin 'yolsuzluk' ifşalarını Salı günü tek tek açıklayacağını iddia etti. Özel, "İstanbul'daki belediyeleri teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Salıya kadar AK Parti'li belediyelere operasyon yaparsa Fatih Belediyesi'nden başlayacağım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: FATİH BELEDİYESİ'NDEN BAŞLAYACAĞIM

Özgür Özel, Türkiye'yi ayağa kaldıracak bomba bir iddiada bulundu. Özel, 'tek tek kanıtlarıyla açıklayacağım' diyerek AKP'li yolsuzluk yaptığı öne sürülen belediyeleri ifşa edeceğini şu cümlelerle anlattı:

"İstanbul'daki belediyeleri teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Salıya kadar AK Parti'li belediyelere operasyon yaparsa Fatih Belediyesi'nden başlayacağım. Fatih. Fatih Belediyesi 3 yıldır, 2 yıldır bunları operasyon yapılması gerektiği halde beklettiğiniz dosyaları haftaya salı açıklayacağım. Ya salıya kadar Fatih Belediyesi'ni, bak yine benim tavsiyem, belediye başkanını çağır gelsin. Öyle evine gitme, çoluğunu çocuğunu ürkütme, korkutma. Annesinin, babasının canına kastetme kimsenin. Çağır, ifadesini al. Orada ismi geçen herkesi gözaltına al. Getir. Hadi bakalım. Bir gün şurada onları tutukluyor, atıyor göreyim. Fatih'ten başlıyoruz. Fatih'ten. Açık oynuyoruz Akın Bey. Fatih Belediyesi'nin Sayıştay raporları elimde. 3 senedir söylüyor, bir şey yapılmıyor denilen raporlar elimde. Fatih Belediyesi'ni alıyor mu, almıyor mu göreyim. İnsan gibi çağır ama. Öyle insanlık onuruna aykırı muameleyi Fatih Belediye Başkanı'na da yapman doğru değil. Hiçbir belediye başkanına yapma. Biz yönetiyor olsak ülkeyi sana bunu yaptıрмаm zaten de yönetenlerde iş yok. Seni Türkiye başsavcısı gibi veya böyle işte hukuk devleti olmayan yerde kendince düzen tutturmuş zorbanın temsilcisi gibi iş yapıyorsunuz"

"BU NEDİR YA DÜŞMAN HUKUKU?"

Özel bugün sabah saatlerinde yapılan operasyona ilişkin, "Bu nedir ya düşman hukuku? Sabahın köründe küçücük oğluyla yaşadığı evden yalnız bir kadını gidip polisle almak. Kardeşinin şehir dışından yetişmesine bile imkan yok. Evladı başkalarının yanında kalıyor şimdi teyzesi yetişecek. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Daha önce de 4 gün tutulmuş olan Genel Sekreterimiz Akın Bey'i bu yöntemle bir daha alıp 4 gün daha tutup sonra yine savcılıktan serbest bıraktılar. Bu zulme ne diyorsunuz şimdi? Ne bekliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani ne, bunu yapmanın size faydası ne? İçiniz mi soğuyor? İntikam mı alıyorsunuz? Bu hırs kime? Bu kin kime? Kadriye Hanım gibi görevi Ekrem Başkan'ın özel kalemi olmak birisine zulmedince ne oluyor? Ne oluyor evladını üzünce, ailesini ağlatınca? Sana ne faydası var? Hukuka ne faydası var? Erdoğan'a ne faydası var? Ne faydası var o çocuğun gözyaşlarının Erdoğan'ın siyasi kariyerine?" ifadelerini kullandı.

"ANAYASAYI AYAKLAR ALTINA ALMAKTAN ÇEKİNMEYEN BİRİYLE YAPILMAZ"

Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilişkin de sert konuşan Özel, "Anayasaya uymayan biriyle, anayasa tanımayan biriyle, kendi iktidarı için anayasayı ayaklar altına almaktan çekinmeyen biriyle, bekar, gencecik, yalnız bir annenin bebeğinin gözünün yaşına bakmayan biriyle, aciması olmayan biriyle, müzakere edilemeyen biriyle, yani oturup da şu arkada yarattığı hukuksuzluğu içine sindirebilen biriyle, Verayı 3 yıldır babasız tutan biriyle, kendisinin annesine edilen küfrü elleriyle silmiş Osman Kavala'yı halen daha "Anneme küfür etti, küfür yazdı." diye Ahmet Hakan'ın köşesinde yalanlandığı halde aylar önce, yıllar önce, yıllar önce şahidi akademisyenler söylediği halde sırf kendi iktidarını sağlamlaştırmak için burada insanları tutan biriyle... Siz diyorsunuz ki: "Demokratik bir anayasa yapar mısın?" Bakın, onu seçenlerle yaparım. Geçmişte bir hata yapmış, Erdoğan'ı seçmiş. Gelecekte o insanlarla Türkiye'nin en demokratik anayasasını, en sivil anayasasını yaparım. Dezavantajlı grupları da kayıran anayasa da yaparım. Hepimiz yaparız bunu" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEK ÇIKIŞ UMUDUDUR"

Erken seçim tartışmalarına da değinen Özel, "Şimdi erken seçim olursa ne olur? Erdoğan kaybeder. Bu nedir? Onun için badirenin. O zaman buna "badirem" deyin. Bu badire değil, bu Türkiye'nin tek çıkış umududur. Bu kadar yoksulluktan, bu kadar haksızlıktan, bu kadar yüksek tansiyondan, bu kadar herkesin mutsuz olduğu bu ülkeden kurtulmanın yolu sandıktır. O yüzden her akşam, her akşam bakın, akşam mitingleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.