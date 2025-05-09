Özgür Özel'den TÜRKONFED'e ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP lideri Özgür Özel, TÜRKONFED'i ziyaret etti. Açıklama yapan Özel, "19 Mart darbe süreci Türkiye'ye adeta tane tane toplananların çuvalla çarçur edildiği bir süreci yaşatıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti.

CHP lideri Özel, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"19 Mart darbe süreci Türkiye'ye adeta tane tane toplananların çuvalla çarçur edildiği kaşıkla küçücük bir çay kaşığıyla toplananların kepçeyle saçıldığı bir süreci yaşatıyor.

Ülkenin 60 milyar dolara yakın rezervinin hem de kalkınma için ihtiyaç olan, istihdam için ihtiyaç olan, destek için ihtiyaç olan ve bu ihtiyaçların karşılanamadığı süreçlerde bu paraların sadece ve sadece bir siyasi çekişme, geleceğe yönelik siyasi endişeleri bertaraf etmek üzerine atılmış hukuki görünümlü ama siyasi bir operasyonun sonucunda geldiğimiz nokta ortada."

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