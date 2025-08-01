Özgür Özel'den TUSAŞ'a ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den TUSAŞ'a ziyaret

CHP lideri Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’yi ziyaret ederek "TUSAŞ Türkiye’nin gözbebeğidir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

CHP lideri Özel, ziyaret sonrası basına açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ"

Özel, konuşmasında TUSAŞ'ın "Türkiye'nin gözbebeği" olduğunu ifade ederek kendi iktidar hazırlıkları açısından da bugünkü ziyaretlerinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Özel şunları söyledi:

"Burası her zaman söylediğim gibi Türkiye’nin gözbebeği, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 50'nci yılında 1973’ten bugüne gelene kadar üzerinde çok emek olan, çok sayıda siyasetçinin emeğinin olduğu, Türk mühendislerinin emeğinin olduğu, çok sayıda, on binlerce emekçinin emeğinin olduğu, hepimizin de gurur duyduğu bir tesis.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milli Savunma Politikalarından sorumlu ve özellikle TUSAŞ gibi bir kurumun önemini hem MYK toplantılarında sürekli gündemimize getiren, hem de milli güvenlik politikalarıyla ilgili önümüzdeki dönem iktidarımızda neyi nasıl görüyoruz, nasıl geliştireceğiz, neler yapacağız, bu konuda çalışan değerli Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu ile birlikte kendi iktidar hazırlıklarımız içinde, TUSAŞ’a nasıl bakıyoruz, uçaklarımıza, helikopterlerimize ve diğer insansız hava araçlarına nasıl bakıyoruz."

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