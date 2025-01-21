Özgür Özel'den tutuklama kararına tepki: "Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den tutuklama kararına tepki: "Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına CHP lideri Özgür Özel sert tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan tutuklanma kararına tepki gösterdi.

Özel paylaşımında şunları söyledi:

Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir. Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir. Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir. Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz.

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