Özgür Özel'den Uğur Mumcu için anma mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 32'nci yılında özlemle anıyorum. O tuğlaların çekileceği, o duvarın yıkılacağı, altında derin devletin bir daha kalkmamak üzere kalacağı aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özel, 24 Ocak 1993’te evinin önündeki arabasına konulan bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anma mesajı yayınladı. Özel mesajında, “Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 32'nci yılında özlemle anıyorum. O tuğlaların çekileceği, O duvarın yıkılacağı, altında derin devletin bir daha kalkmamak üzere kalacağı aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.