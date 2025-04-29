Özgür Özel'den Ümit Özdağ açıklaması! Destek için yanındaydı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi'nde yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek için gitti. Özel, Adliye çıkışında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖZEL: İKTİDAR İKTİDARI DEVRETMENİN GÜNÜNÜ SAYMAKTADIR

Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin konuşan Özel, "Ümit Özdağ tutuksuz olduğu dosyadan yargılanıyor. Hukuku hukuk olmaktan çıkardılar. Meydanlardan korkuyorlar. Nerede toplanacağımızı biz biliriz. İktidar iktidarı devretmenin gününü saymaktadır" dedi. İBB operasyonlarında Murat Ongun'un eşinin de gözaltına alınmasına ilişkin, "Aileyle uğraşmak savaşta dahil yok. Aileyle uğraşma elini kurarız. CHP'nin yüksek ahlakında çocuk ile aileyle uğraşmak yok" ifadelerini kullandı.

ALİ YERLİKAYA'YA JAMMER YANITI

İBB'nin jammer (sinyal kesici) satın almasına ilişkin, Ali Yerlikaya "jammer taşımıyorum" ifadelerini kullanmasına Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, "Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum. Erdoğan, nereye gitse bütün kameraları bantlıyorlar. Devletin polisi bantı neden cebinde taşıyor. Senin gözünü bantlamak lazım, bir de İçişleri Bakanı olacak. Bütün AKP'li belediyelerde jammer var. Erdoğan neden jammer kulanıyorsa geleceğin Cumhurbaşkanı da ondan kullanıyor" dedi.

NE DEMİŞTİ

İBB'nin jammer (sinyal kesici) satın almasına ilişkin, Ali Yerlikaya "Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil" demişti.