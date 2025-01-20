Özgür Özel’den Ümit Özdağ savunması! Erdoğan’a zehir zemberek sözler

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Özgür Özel’den Ümit Özdağ savunması! Erdoğan’a zehir zemberek sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek verdi. Özel, Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Özdağ'ın işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'a destek verdi.

ERDOĞAN'A SESLENİYORUM: SİYASİ RAKİPLERİYLE MÜCADELEDE TAŞERONLARINI ARADAN ÇEK

Özel yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Zafer Partisi Genel Başkanı @umitozdag'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır...

Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir.

Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir.

Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı @NumanKurtulmus'a da sorumluluk yüklemektedir.

Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.

İstanbul'a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir."

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