Özgür Özel'den videolu 'Kanal İstanbul' paylaşımı: 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan 'Kanal İstanbul' sunumuna ilişkin bir video paylaştı. Özel, paylaşımına "Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki..." notunu düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan 'Kanal İstanbul' sunumuna ilişkin bir video paylaştı.

TÜM TÜRKİYE'YE İLAN VE İFŞA EDERİZ Kİ...

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki:

“Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır.

“Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti” ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır.

19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi

İMAMOĞLU

Maddi hedefi

KANAL İSTANBUL’dur.

Tarih 27 Şubat 2025.

İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

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