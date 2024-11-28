Özgür Özel'den yeni Cumhurbaşkanı adayı açıklaması. CHP'nin adayı kim olacak?

Siyaset sahnesinde en merak edilen konuların başında CHP'nin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceği yer alıyor. Özgür Özel, daha önce gerçekleştirdiği açıklamalarda partide öne çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ı kast ederek:

"Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, 'Bırakın ben atacağım' demez. En formda oyuncusuna attırır.

Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak. Türkiye'de hepimize yetecek, hizmet edebilecek birçok mevki var." ifadelerini kullanmıştı.

"BU YÜKÜ 1.5 MİLYON KİŞİYLE BÖLÜŞECEĞİM"

CHP lideri Özel bugün ANKA ile bir röportaj yaptı. Son günlerin ana gündem maddesi olan İmralı ve DEM görüşmesi, Anayasa tartışmaları ve emekliler hakkında açıklamalar yapan Özgür Özel, adaylık tartışmaları hakkında da yeni açıklamalarda bulundu.

Partide iki ismin ön plana çıktığı ve bu sürecin yönetiminde bir sorunun yaşanıp yaşanmamasına cevap veren Özel, CHP adayına tek başına karar vermeyeceğini, partinin tüm üyeleri hatta halk yoklamasının da dahil edilerek en katılımcı bir şekilde adayı belirleyeceklerini şu sözler ile açıkladı:

"Tasvir edildiği gibi ya da sorunuzdaki kadar sorunlu bir alan yönetmiyoruz. Ama sonuçta 22 yıllık bir iktidarı değiştireceğiz ve o seçime giderken iç ve dış şartların çok kolay olacağını da iddia etmek samimi bir cevap olmaz.

Ama zaten genel başkanlar, liderler böyle günler için var. Ben şunu söyleyeyim: Bu kararı tek başıma vermeyeceğim. Bu karara çok katılımcı bir şekilde ve partimin en azından bütün üyeleri, hatta daha da genişleyebilir miyiz çünkü tüzüğümüzde halk yoklaması da var, onu da koruduk.

Ben adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum veya örgütümüze çeşitli sorular sormayı, adayı adayları sormayı ve onun eğilimlerini almayı da düşünüyoruz.

Tek başıma vereceğim bir karar olmadığı için bir kişi yanlış yapar, ben bu yükü en az 1 buçuk milyon kişiyle bölüşeceğim. Öyle görülüyor. O yüzden de en doğrusunu hep beraber yapacağımıza inanıyorum"