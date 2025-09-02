"Özgür Özel’e ceza gelebilir!" Fatih Altaylı’dan şok iddia

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Özgür Özel’in Sinop mitingindeki performansını değerlendirdi. Altaylı, mitingdeki sıcak ve umut veren tavrın olumlu olduğunu belirtirken, Beyoğlu’ndaki sert söylemleri “gereksiz” buldu. Özel’in miting sırasında kaptan ehliyeti olmadan balıkçı teknesi kullanmasının cezai işlemle sonuçlanabileceğini iddia etti.

Altaylı, AK Parti-MHP ittifakının Özel’in MHP’ye yönelik yumuşama mesajlarından etkilenmeyeceğini belirterek “Yeni CHP hiç de aptal değil” dedi. MHP’li Feti Yıldız’ın hukuki açıklamalarını ise ittifakın bozulacağına dair bir işaret olarak görmediğini ifade edere şöyle konuştu:

Cezaevinde benim işim gücüm olmayınca her şeyi izliyorum. Özgür Özel'in performansı iyiydi. Beyoğlu mitingini sevmemiştim. Sinop da iyiydi. Özgür Bey'in çekici yönü sinirlenirken neşesini kaybetmeyen güler yüzlü kızgınlığı. Bunu çirkin bir öfkeye çevirmemesi lazım. Türkiye'nin öfkeli yüzlere değil kıssa bile gülümsemeyi bilen, umut veren yüzlere ihtiyacı var. Özgür Özel, Sinop mitingine böyle başladı. Yeliz taklitleri falan gayet iyiydi. Beyoğlu’nda fazla öfkelendi. Gereksiz. Şunu da öngörmüş olayım. Sinop mitinginden ya da eyleminden ötürü Özgür Özel'e bir ceza gelebilir. Bir balıkçı teknesinin dümenindeydi. Kaptan ehliyeti olmadan tekne kullanma cezası keserlerse hiç şaşırmam. Bir o kaldı çünkü.

YENİ CHP HİÇ DE APTAL DEĞİL

AK Parti MHP bloğu Özgür Özel'in MHP'ye uzattığı zeytin dalıyla sekteye uğrar mı sorusuna şöyle cevap vereyim, hiçbir şey olmaz. O blokta sorun çıkma ihtimali %1 değil binde birin bile altında. Bence CHP de bunu biliyordur. Bilmemek için aptal olmak lazım. Yeni CHP hiç de aptal değil. Fethi Yıldız Bey ise hukukun en genel kurallarını hatırlatıyor. Bunu bilmek ve hatırlatmak MHP'nin bir demokrasi havarisine dönüştüğünün demokrasi ve insan hakları uğruna AK Parti ile arasındaki köprüleri yıkacağı manasına gelmez. Devlet Bey'in dediği gibi vazo çatlamaz.