Özgür Özel’e itirazım var.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuk olan Özgür Özel’in erken seçim ve Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini değerlendireceğim.

Mevcut anayasaya göre Erdoğan 2014’te birinci 2018’de ikinci ve son kez cumhurbaşkanı seçildi.

Anayasaya göre 3. kez aday olması mümkün değildi.

2018-2023 döneminde gerek CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu gerek Meral Akşener ve İYİ Parti Erdoğan’ın 3. kez adaylığı için algı operasyonlarını görmezden gelerek dediler ki;

-Erdoğan’ı seçimle yenip cumhurbaşkanlığından göndereceğiz.

Özetle anayasanın çiğnenmesine razı olacakları ortaya çıktı.

Erdoğan, Yandaş Seçim Kurulu’na başvurdu.

Hiçbir parti YSK önünde ya da mitinglerde “Erdoğan aday olamaz, YSK kabul edemez” diye siyaseten kıyameti koparmadı.

YSK’da baktı ki Erdoğan’ın 3. kez adaylığına muhalefet karşı çıkmıyor, bunu fırsat bilip Erdoğan’ı aday gösterdi.

Sonuç malum.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı Erdoğan.

Özgür Özel, erken seçim için dedi ki;

“Bugün Türkiye’de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var.

Seçimleri yenileme yetkisi var cumhurbaşkanının.

Ama yenilerse bir daha aday olamıyor.

Ancak Meclis 360 ile yenilerse son bir kez aday olma hakkı var.

Çünkü Yüksek Seçim Kurulu’nun bu yönde kararı var geçen seçimde. Bu ikinci dönemidir.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e diyorum ki;

-YSK’nın ikinci dönem kararına da YSK’ya da güvenme.

2002-2023 döneminde YSK’nın anayasa ve yasaları çiğneyen;

2003 Siirt seçim kararını,

16 Nisan’da mühürsüz oylarla rejim değiştirme kararını,

31 Mart 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararını unutmayın.

Çünkü Erdoğan ne isterse YSK’dan o karar çıkar.

Sakın bu tuzağa düşmeyin

Özetle; Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa YSK, Erdoğan’ın 4. kez adaylığını kabul eder.

Özel’in Erdoğan’a meydan okuma sözleri şöyle;

“İkinci döneminde Meclis 360 kişiyle yenilerse son bir kez aday olma hakkı var,

YSK’nın son kararına göre. Biz göze alacağız.

Gelecek, oturacağız yarışacağız.

Seçimleri yeneceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok.

Sayın Erdoğan’ın yeniden aday olup bizim onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından daha sağlıklı görüyorum.”

Peki anayasa hükümlerinin uygulanması daha sağlıklı değil mi?

Bu sözleri 2018-2023 döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ve 6’lı Masa’nın liderlerinden çok işittik.

Anayasayı çiğnetmemek önemli değil mi?

CHP Genel Başkanı Özel’in ortaya koyduğu erken seçim çağrısı şöyle:

“Sayın Erdoğan, 2023’ün Mayıs’ında seçildi.

2 buçuk yıl sonra, 2025’in sonlarına denk geliyor.

2026’nın baharında en geç koysun sandığı kendisine güveniyorsa, millet kararını versin.

360’la birlikte geçirelim gelecek senenin kasımında ya da takip eden martta o 2 buçuk yıl kasımdan biraz ileriye gidiyor ama bence kasımda yapabiliriz bunu.”

Özel’in önerisi şudur:

-Kasım 2026’da erken seçim.

Demek ki 2 yıl daha Erdoğan’a sabredilecek.

Demek ki Mayıs 2028’e 1,5 yıl kala CHP Meclis’te erken seçim için 360’a destek verecek. Erdoğan’a yeniden aday olma yolunu açacak.

Kasım 2026 seçiminde, Erdoğan aday olacak ve onu yenecekler.

Yok böyle bir siyaset.

Kasım 2026’yı bekleyen Mayıs 2028’i de beklemelidir Özgür Özel.

Asla hayal bile etmek istemem ama diyelim ki Kasım 2026’da erken seçim yapıldı.

Erdoğan aday oldu ve kazandı.

Türkiye’yi 2031 yılına kadar Erdoğan’a mı idare ettireceksiniz Özgür Özel.

Anayasa yok hükmünde, 2014-2031 döneminde 4 kez seçilen Erdoğan.

Özgür Özel’e ve muhalefet partilerinin liderlerine diyorum ki;

Erken seçim Mart 2025’te istenmeli.

Veya Erdoğan 2028’de gitmeli.