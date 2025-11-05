İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur' denildi.