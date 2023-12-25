Özgür Özel’e protestoya şehit yakınından tepki. ‘Bırakın acımızı yaşayalım’

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için memleketi Manisa’da bulunan Saruhan Bey Camii’nde cenaze töreni yapıldı.

Cenaze törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenaze namazından sonra ise bir grup, Özel’i protesto etti ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye slogan attı.

Bir şehit yakını Özel’e yapılan protestoya tepki göstererek “Bırakın da acımızı yaşayalım. Şehidimizi mahcup etmeyelim, herkes başımızın tacıdır” diye konuştu.