Özgür Özel’e protestoya şehit yakınından tepki. ‘Bırakın acımızı yaşayalım’

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Özgür Özel’e protestoya şehit yakınından tepki. ‘Bırakın acımızı yaşayalım’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın Manisa’daki katıldığı cenazesinde protestoya tutuldu. Bir şehit yakını protestoya, “Şehidimizi mahcup etmeyelim, herkes başımızın tacıdır” diyerek tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için memleketi Manisa’da bulunan Saruhan Bey Camii’nde cenaze töreni yapıldı.

Cenaze törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

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Cenaze namazından sonra ise bir grup, Özel’i protesto etti ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye slogan attı.

Bir şehit yakını Özel’e yapılan protestoya tepki göstererek “Bırakın da acımızı yaşayalım. Şehidimizi mahcup etmeyelim, herkes başımızın tacıdır” diye konuştu.

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