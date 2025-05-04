Özgür Özel’e saldıran şahsın kabarık suç dosyası ortaya çıktı: Cinayet, taciz, uyuşturucu…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve Tengioğlu’nun gözaltına alındığını duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel' saldırıya uğradı

EVLAT KATİLİ ÇIKTI

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun, 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşadığı evde cinnet geçirerek iki çocuğunu öldürdüğü ve cezaevine girdiği ortaya çıktı. Olayın yaşandığı dönemde 45 yaşında olan Tengioğlu’nun, eşi Ayyuş Tengioğlu tarafından geçim sıkıntısı nedeniyle terk edildiği ve bu nedenle cinnet geçirerek gece odalarında uyuyan 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Selçuk Tengioğlu’nun geçmişinde aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemet gibi suçlardan birçok kez gözaltına alındığı tespit edildi. Bir süre psikolojik tedavi gören Tengioğlu’nun, Mürseloğlu Lisesi’nde okuyan kızları Mutlu ve Yasemin’in saçlarını sıfır numara kestiği de öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna Saygılarımızla Duyrulur"