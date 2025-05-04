Özgür Özel'e saldıran şahsın kimliği belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Beyoğlu AKM'deki anma törenine katıldı.

Anma töreninin ardından cenaze törenine geçiş için salondan çıkan CHP lideri Özel, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.”