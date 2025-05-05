Özgür Özel'e saldıran saldırgan hakkında yeni karar!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası çıkışta bir saldırganın saldırısına uğramıştı. Saldırıyı yapan Selçuk Tengioğlu, ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilmesi beklenen saldırgan hakkında 1 gün daha gözaltıda kalacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası çıkışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir saldırgan tarafından tokatlı saldırı gerçekleşti. Olayın ardından saldırgan ekipler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı sonrası yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı darp edilmesi ile ilgili soruşturma olup eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise daha önce 2 çocuğunu öldürüp cezaevine girdiği belirlendi. Saldırganın daha sonra şartlı olara tahliye edildiği ortaya çıktı.

1 GÜN DAHA GÖZALTINDA KALACAK

Saldırıyı yapan Selçuk Tengioğlu, ekipler tarafından dün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilmesi beklenen saldırgan hakkında ise yeni bir karar verildi. Saldırganın 1 gün daha gözaltıda kalacağı açıklandı.