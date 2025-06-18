Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’na istenen ceza belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’na istenen ceza belli oldu!

CHP lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’na 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu için hapis cezası istendi.

Selçuk Tengioğlu'nun Özel'e saldırmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Savcılık tarafından Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Tengioğlu'nun 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Taksim meydanındaki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılmıştı.

Özel, tören sonrası AKM çıkışında Selçuk Tengioğlu’nun yumruklu saldırısına uğramış, güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirmişti. Olayın ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı.

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