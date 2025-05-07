Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun sokak röportajı ortaya çıktı

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, sokak röportajında "Derin devlete ihtiyacımız var. Sedat Peker dese ki, 'Git canlı bomba ol' olmazsam şerefsizim" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası saldıran ve bugün tutuklanan Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıktı.

Tengioğlu şunları röportajda "İstanbul Bayrampaşa'da 2004'te yatıyordum. Yasin Hayal ile beraber yatıyordum. Bir de çok güzel değerli insanlar vardı. Onların ismini vermeyeceğim.

Ben Yasin Hayal'e çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi Bayrampaşa'da. Ben engelledim diye çocuk bana tav oldu. Yani çocuk benim yanımdan ayrılmıyordu. Yasin Hayal bana içini döktü. 'Selçuk abi beni derin devlet kullanacak, ben kullanacağımı biliyorum ama ben isim peşindeyim. Birilerini öldürttürecek bana devlet. Ben de devletin o hassas tarafından faydalanıp isim yapacağım' dedi. " ifadelerini kullanıyor.