Özgür Özel’e saldıran şüphelinin kaldığı otel mühürlendi!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırmış ardından da gözaltına alınmıştı.

Selçuk Tengioğlu'nun polisteki işlemlerine devam edilirken, şüphelinin Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

YARDIM ALMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun "Yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler" şeklindeki beyanının doğru olmadığını söyledi.

Çelik, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun “CHP’den yemek yardımı alamadığım için öfkelendim” yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Çelik, "Yardım almadım ve bunu gerçekleştirdim' diyor ama doğruyu söylemiyor. Biz bu ifadeyi duyunca Beyoğlu Belediye Başkanı'na sorduk 'nedir durum?' diye. Belediye 8 aydır bu caniye yardım ediyor" dedi.